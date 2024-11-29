Hafta sonu hava durumu

Haber Merkezi

Geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde etkili olan soğuk havalarla birlikte yurt genelinde kar yağışı görüldü..

Yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı, kent merkezlerinde yerini yağmura bıraktı..

HAFTA SONU YURT GENELİ PARÇALI BULUTLU

Hafta sonu yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN