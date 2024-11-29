Hafta sonu hava durumu

Geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde etkili olan soğuk havalarla birlikte yurt genelinde kar yağışı görüldü..
Yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı, kent merkezlerinde yerini yağmura bıraktı..
HAFTA SONU YURT GENELİ PARÇALI BULUTLU
Hafta sonu yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9
5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN
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