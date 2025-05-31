Hafta sonu hava durumu

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı.

Rapora göre, hafta sonunda Türkiye'nin iç ve batı bölgelerini yağışlı bir hava bekliyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Batı Akdeniz'de, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

BAZI BÖLGELERDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara, Kastamonu ve Bolu'da yağışların şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel ve su baskınları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

YAĞIŞLAR DOĞU BÖLGESİNE KAYACAK

Önümüzdeki hafta başından itibaren yağışlar doğuya doğru kayacak.

Erzurum, Muş ve Van'da sağanak yağış görülecek.

ANKARA

Ankara'da her iki gün de yağış görülecek.

Gündüz en düşük sıcaklık 18 derece olacak. Gece sıcaklığı 10 dereceye kadar inecek.

İSTANBUL

İstanbul hafta sonunu yağışla karşılıyor. Hava sıcaklığı 22 derece olacak.

Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 24 dereceye çıkacak.

İZMİR

İzmir'in geneli hafta sonuna yağışlı havayla başlıyor.

Hava sıcaklığı 29 derece. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava görülecek.