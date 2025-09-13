Hafta sonu hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporuna ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek...

Yine hava durumu raporuna göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Yarın, yurdun büyük bölümünün parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Akdeniz'in az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR HANGİ İLLERDE

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 28, İstanbul'da 27, İzmir'de 32, Adana'da 36, Diyarbakır'da 35, Samsun'da 26 derece civarında seyredecek.