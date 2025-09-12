Hafta sonu hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava raporuna ilişkin detayları duyurdu.

Eylül ayına serin bir havayla giriş yapan Türkiye, yeniden sıcak havanın etkisi altına girecek.

Yurt genelinde hafta sonu çoğunlukla yağışsız ve sıcak günler yaşanacak.

Yağışlı hava bugün ve hafta sonunda sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde etkili olacak.

SADECE DOĞU KARADENİZ'DE YAĞMUR VAR, KUVVATELİ RÜZGARA DİKKAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını belirten Çelik, yağışların bugün ve hafta sonunda sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde olacağını söyledi.

Çelik, hafta sonunda Marmara Bölgesi genelinde ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtti.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Sıcaklığın mevsim normalinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Çelik, İstanbul ve Ankara'da çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın olacağını, Çatalca çevrelerinde kısa süreli yağış geçişinin görülebileceğini kaydetti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA

Çelik, sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 27, 28, İzmir'de ise 32, 33 derecelerde seyredeceğini ifade etti.