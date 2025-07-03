Hafta sonu sıcaklıklar 6 derece artacak

Hafta sonu kavrulacağız..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre, yurt genelinde yüksek sıcaklıkların yaşanması bekleniyor..

Özellikle hava sıcaklıkları cumartesi gününden itibaren 4-6 derece artacak.

BAKAN KURUM UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların gelecek hafta artış göstereceğini belirtti.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde.