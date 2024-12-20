Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak

Haber Merkezi

Geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde etkili olan soğuk havalarla birlikte görülen yağışlar devam ediyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, hafta sonu yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek olan hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor.

Tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE VE MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların, Ege Bölgesi genelinde, Akdeniz’in batısında ve Marmara’nın orta ile güney kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun tamamında, Marmara’nın batısında, Karadeniz ve Akdeniz’in doğusunda ise yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve sisli olması öngörülürken, Karadeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da parçalı bulutlu ve yer yer sisli bir hava bekleniyor. Bölgede yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olaylarına yönelik tedbirli olması gerekiyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Pazar günü ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların, iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur, kıyı kesimlerde ise hafif sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 8

İstanbul: Parçalı çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Az bulutlu ve açık 18

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 5

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN