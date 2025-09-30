Hakkari artık terörle değil, doğasıyla anılıyor

Bir zamanlar sadece terör haberleriyle anılan Hakkari, bugün “Hakkari doğasıyla anılmalı” dedirtecek güzellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Biz Ensonhaber olarak gittik, gördük ve kaydettik.

Şimdi bu şehrin görünmeyen yüzünü sizlerle de paylaşıyoruz.

AĞUSTOSTA BİLE ERİMEYEN BUZULLAR

Şehrin yüzde 89’u dağlarla kaplı. 4 bin 135 metreyle Türkiye’nin ikinci en yüksek zirvesi Uludoruk, Cilo-Sat Dağları’nın ihtişamı, 25 bin yıllık Cilo buzulları…

Ağustos sıcağında bile erimeyen buz kütleleri, Hakkari’yi dünya çapında benzersiz kılıyor. Vadiler, yaylalar ve doruklar, macera arayanlar için doğal bir parkur.

SPORUN YENİ MERKEZİ

Kasımda başlayan ve mayısa kadar süren kar, Hakkari’yi kış turizminin cazibe noktası yapıyor.

Kayak merkezleri, kuzey disiplini pistleri, trekking ve dağcılık rotaları ile şehir, sporun merkezi olmaya aday.

Zap Vadisi’nin 130 kilometrelik rafting parkuru ise adrenalin tutkunlarını bekliyor.

İNANÇ VE KÜLTÜRÜN BİRLEŞTİĞİ YER

Hakkari yalnızca coğrafyasıyla değil, tarihiyle de özel bir şehir.

Abbasiler döneminden kalan sahabe izleri, medreseleri, türbeleri ve kadim kültürlerin buluşma noktası olmasıyla inanç turizminin de önemli merkezlerinden biri.

Anadolu’dan Asya’ya, Arap Yarımadası’ndan Mezopotamya’ya uzanan köprü konumunda.

ZORLUKLARLA YOĞRULAN BİR SEVGİ KÜLTÜRÜ

Bu coğrafya, zorluklara rağmen insanını olgunlaştırmış.

Şemdinli’den Yüksekova’ya, Çukurca’dan Merkez’e kadar gördüğümüz tablo aynı: misafirperverlik, sıcaklık ve güçlü bir sevgi kültürü. Hakkari’nin hamurunda zor coğrafyanın pişirdiği bir medeniyet var.

HAKKARİ’NİN YENİ YÜZÜ

Artık Hakkari, olumsuzlukların gölgesinden çıkıp güzellikleriyle anılıyor.

Doğal mirası, kültürel zenginliği ve turizm altyapısına yönelik çalışmalar, şehri önümüzdeki yılların cazibe merkezi haline getirmeye hazırlanıyor.

Ensonhaber’in tanıklığıyla söyleyebiliriz ki: Hakkari, doğasıyla anılması gereken bir şehir.