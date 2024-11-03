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İHA

Hakkari'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Yüksekova'nın Cilo Dağı eteklerinde Orşe Vadisi'nde yer alan şelalede dondurucu soğukların etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

Doğasever Ahmet Güldal, her hafta olduğu gibi bu hafta yine ilçenin muhteşem bölgesi olan Cilonun Orşe Vadisi ve kervan gölünü ziyaret etti.

"MUAZZAM BİR MANZARA"

Bölgeyi gezdiği sırada Orşe şelalesinin sonduğunu gören Güldal, bu doğa güzelliğini görmeyi herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Dondurucu soğuklar nedeniyle buz sarkıtların yaklaşık 4 metreyi bulduğu ifade eden Ahmet Güldal, “Bugün Orşe Vadisi'ndeki Orşe şelalesini ziyaret ettim. Şelale tamamen donmuş ve buz sarkıtları oluşmuş durumda.

Nereden bakarsan 4 metreyi buluyor. Muazzam bir manzarası var. Doğasıyla adeta insanı büyülüyor. Bizde bu güzel görüntüleri bir bir kayıt altına aldık” dedi.