Hakkari'de 12 yıl önce kaya balını keşfetti: Kilosu 3 bin TL Çiftçilik yapan Adil Yiğit, 12 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde keşfettiği kaya balını Norveç ve İsviçre gibi ülkelere ihraç ediyor. Bu yıl tekrar bal hasına başlayan Yiğit, 'Kilosunu 3 bin TL'den satacağım' dedi.

İHA

Hakkari'nin 12 yıl önce keşfedilen eşsiz lezzetinde hasat heyecanı yaşanıyor.

Kırıkdağ köyünde yaşayan Çiftçi Adil Yiğit, 12 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezmeye çıktı.

Yiğit, gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti.

AYLARCA BAL HASADI İÇİN GÜN SAYDI

Arıların yaptığı balı fark eden Yiğit, ilkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekledi.

Sabırlı Çiftçi, eylül ayının ortalarında Cilo Dağı'nda kaya balının hasadına başladı.

2 BİN RAKIMLI DAĞDAN TOPLADIĞI BALLARI DÜNYAYA SATIYOR

Yiğit, balları tüm tehlikelere rağmen 2 bin rakımlı dağa tırmanarak topladı.

Binlerce arının içinde balı kovalara koyarak özel müşterileri için köye getiren Yiğit, zamanla bunu Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere göndermeye başladı.

"BURADA OLUŞAN BAL TAMAMEN DOĞALDIR"

Cilo Dağı eteklerinde her sene aynı vakitte balı çıkarttığını belirten Adil Yiğit, ''Ben yıllardır çiftçilik yapıyorum. 12 yıl önce tespit ettiğim bu arı yuvalarının her sene bakımını yaparak gözüm gibi bakıyorum ve aylarca nöbetini tutuyorum.

Her ilkbaharda kontrolünü yapıyor ve sonbaharda balı alıyorum. Burada oluşan bal tamamen doğal baldır. Burada 80 kiloya yakın bal bekliyorum. Doğal bal olduğu için bayağı rağbet olurken, dünyanın farklı ülkelerine de gönderiyoruz.

"BU SENE KİLOSUNU 3 BİN TL'DEN SATACAĞIM"

Kaya balının bu sene 3 bin TL'den kilosunu satacağım. Bugün de dağa çıkarak kızgın güneşin altında ve binlerce arının içinden balları çıkarıp kovanlara koyduk. Zorlu ve zahmetli bir iş ama değiyor. Bu sene daha bereketli görünüyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)