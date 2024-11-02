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İHA

Hakkari'de sonbaharın gelmesiyle ilçede vatandaşlar kışlık patates ve soğan alarak depolamaya başladı.

Yüksekova ilçesinde yaşayan Turan Baran, kışlık için çarşıdan patates ve soğan aldı.

FARKLI PATATES GÜLÜMSETTİ

Baran, aldığı patatesleri ve soğanları eve getirerek eşiyle beraber kurutmak ve temizlemek için bez üzerine serdi ancak patateslerin arasındaki farklı patatesi gördü.

Baran, farklı olan patatesi diğer patateslerin arasından alarak araştırdıktan sonra patatesi tamamen bir ördeğe benzettiğini belirtti.

"SÜS OLARAK KULLANACAĞIM"

Baran, patatesi her şekilde muhafaza edeceğini ve evinde süs olarak kullanacağını belirti.

"ÖRDEĞE BENZİYOR DİYEBİLİRİM"

Hem mutlu olduğunu hem de şaşırdığını belirten Baran Turan şu ifadeleri kullandı: