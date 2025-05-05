Hakkari'de şiddetli fırtına önüne çıkanı sürükledi

İHA

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağış, fırtına ve gök gürültüsü etkili oldu.

Gece boyu süren fırtınada ve yağışlar, feci anlara da sahne oldu.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçede birçok evin çatısını yerinden söküldü.

ÖNÜNE ÇIKANI SÜRÜKLEDİ

Kentteki bir hastanenin girişinde bulunan tabela da fırtına da zarar gördü.

Fırtına, adeta önüne çıkan her şeyi süpürge gibi sürükledi.

O ANLAR KAMERADA

Fırtınanın şiddeti ve hızı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Ekiplerin olası olumsuz durumlar için bölgede hazır beklediği öğrenildi.