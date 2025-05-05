Hakkari'de ters laleleri jandarma ekipleri koruyor

DHA

Hakkari, Van ve Şırnak'ta da yoğun olarak görülen ve bölgede 'ağlayan gelin' olarak da adlandırılan ters laleler, havaların ısınması ile açmaya başladı.

Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde çiçek açan ve bir aylık ömürleri olan ters lalelerin koparılmaması için jandarma ekipleri denetimler yapıyor.

557 BİN 212 TL UYGULANIYOR

Ekipler, bölgeye gelenlere lalelerin koparılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, koparılan her lale için 557 bin 212 TL idari para cezası kesiyor.

"TERS LALELER BU BÖLGENİN SEMBOLÜ"

Ailesiyle birlikte bölgeye gelen Sedat Erez, yılda bir kez açan ters lalelere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: