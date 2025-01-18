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Hakkari'nin bir ilçesinde kış diğerinde bahar havası

Hakkari'nin bir ilçesinde kış diğerinde bahar havası Yaklaşık 2 bin rakımlı Yüksekova'da kar yağışı etkili olurken, 760 rakımlı Irak sınırındaki Derecik'te son yılların en sıcak ocak ayı yaşanıyor.