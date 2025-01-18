Hakkari kent merkezine 200, Yüksekova ilçesine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta olan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde, ocak ayı oldukça sıcak geçiyor.
Hava sıcaklığının 12 derece olarak ölçüldüğü ilçede, otlar yeşermeye başladı.
Bahar havasının yaşandığı ilçede besiciler hayvanlarını artık meralara çıkarabilirken, ilçede yaşayanlar dışarda keyifli vakit geçiriyor.
YÜKSEKOVA'DA DURUM FARKLI
Derecik'in yakınındaki Yüksekova'daysa kar ve dondurucu soğuklar etkili oluyor.
Yaklaşık 2 bin rakımlı Yüksekova'nın yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 1, ilçe çevresinde yarım metreyi buluyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, akarsu ve dere yüzeyleri buzla kaplanırken, ağaçlar da kırağı tutuyor.
İlçede yaşayanlar, soğuk hava ile mücadele etmeye çalışıyor.
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