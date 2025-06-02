Hanehalkı harcamalarında konut, ulaştırma ve gıda ilk sırada

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları aldı.

Bu kalemi yüzde 21,6 ile ulaştırma ve yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları izledi.

İLK SIRADA KONUT VAR

Tüketim harcamalarında en düşük pay ise yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetlere ayrıldı.

Eğitim hizmetleri harcamalarının oranı yüzde 1,6 olurken, eğlence, spor, kültür ve sağlık harcamalarının toplamı yüzde 2,3'te kaldı.

GELİRİ YÜKSEK OLANLAR ULAŞIMA İKİ KAT FAZLA PARA HARCADI

Gelire göre sıralanan yüzde 20’lik gruplar dikkate alındığında; en yüksek gelir grubunu oluşturan beşinci yüzde 20’lik dilimde yer alan hanehalkları, ulaştırma harcamalarına yüzde 26,6, konut ve kiraya yüzde 22,1 ve gıda ile alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 12,8 oranında pay ayırdı.

En düşük gelir grubundaki birinci yüzde 20’lik dilimde yer alan hanehalklarında ise konut ve kiraya ayrılan pay yüzde 33,2’ye, gıdaya ayrılan pay yüzde 30,4’e, ulaştırmaya ayrılan pay ise yüzde 10,1’e ulaştı.

Maaş, ücret ve yevmiye geliriyle geçinen hanehalklarında konut ve kira harcamalarının oranı yüzde 24, gıdaya ayrılan pay yüzde 16,4, ulaştırmaya ayrılan pay ise yüzde 23 olarak kaydedildi. Öte yandan, müteşebbis geliriyle geçinen haneler konut ve kiraya yüzde 21,6, gıdaya yüzde 18,4 ve ulaştırmaya yüzde 26,4 oranında harcama yaptı.

TEK YAŞAYANLARIN GİDERLERİ DAHA FAZLA

Hanehalkı büyüklüğüne göre yapılan harcamalara bakıldığında ise tek kişilik haneler, harcamalarının yüzde 35,2’sini konut ve kiraya, yüzde 15,1’ini gıda ve alkolsüz içeceklere, yüzde 14,4’ünü ulaştırmaya ayırdı.

Altı ve daha fazla kişiden oluşan hanehalklarında gıdaya ayrılan pay yüzde 24,7, konut ve kiraya yüzde 22,4, ulaştırmaya ise yüzde 20,4 oldu.

EN BÜYÜK İSRAF SEBZE, MEYVE VE EKMEKTE

Araştırma, gelir düzeyi yükseldikçe gıda ürünlerinin israf edilme oranının arttığını ortaya koydu. Hanehalklarının en çok israf ettiği gıda grubu yüzde 40,1 ile taze sebze ve meyve oldu.

Bunu yüzde 32 ile ekmek ve yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izledi.