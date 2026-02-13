Hasan Doğan, Yılın Kareleri oylamasında seçimini yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylaması devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan da oylamaya katıldı.

Doğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Doğan, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" adlı karesini seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" fotoğrafını oylayan Doğan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını tercih etti.

"Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafından yana oyunu kullanan Hasan Doğan'ın "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Moiz Salhi'nin Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığı anı yansıtan fotoğraf oldu.

"BİZLER İÇİN İFTİHAR VESİLESİ"

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, oylamanın Anadolu Ajansınca 14 yıldır devam ettirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımız sadece haber servisi yapan bir kurumu değil şüphesiz. Kültür, sanat ve pek çok alanda da iddialı olması bizler için iftihar vesilesi. 14'üncüsü gerçekleşterilen 'Yılın Kareleri' fotoğraf yarışmasında ben de bazı seçimlerde bulundum. Benim gibi, tahminen, 1 milyonu aşkın insanın oy vermiş olması da ayrı bir güzellik.

Aslında her bir kare birbirinden değerli, birbirinden özenle hazırlanmış. Bütün fotoğrafçılarımızı, emekçilerimizi tebrik ediyorum. Kim kazanırsa kazansın hepsinin eseri mükemmel. Hem Anadolu Ajansı'na hem de Anadolu Ajansı'nın takipçilerine bu vesileyle selam ve saygılarımı sunuyor, teşekkürlerimi iletiyorum."

GAZZE KATEGORİSİNDEN DE SEÇİM YAPTI

Gazze ile ilgili karelerin kendisini çok etkilediğini belirten Doğan, "Kategorideki tüm karelerden etkilendim fakat seçtiğim kareye ilk defa rastladım, beni başka bir yere götürdü. Çocukların o çaresizlik içerisinde, ışığın başka yansımasıyla verdikleri kare dünya tarihinde bir utanç vesikası olacaktır. Bizden sonraki nesillere de bu hikayeyi en doğru şekilde aktaran enstüramanlardan biri olacaktır. Umarım böyle kareler bir daha yaşanmaz ve bir daha çekilmez." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB3'ü yan yana görmenin bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Doğan, "Yerli ve milli bir kuruluşumuzun geliştirdiği ve dünyada ses getiren teknolojiyi semada temaşa etmek bizleri heyecanlandırıyor. Seçerken elim doğrudan oraya gitti, tebrik ediyorum. Kare de çok güzel, eser zaten çok güzel." dedi.