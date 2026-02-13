Sevgililer Günü Yemek Tarifleri: Evde Hazırlayabileceğiniz En Romantik 4 Tarif

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

14 Şubat akşamı dışarıdaki kalabalıktan ve yüksek rezervasyon ücretlerinden sıkılanlar için en romantik restoran, kendi mutfağınız olabilir.

Sevgililer Günü'nü evde, loş ışıklar ve baş başa bir akşam yemeğiyle kutlamak isteyen çiftler için hazırlaması pratik ama sunumu restoran kalitesinde 4 özel tarifi bir araya getirdik.

İşte hem göze hem damağa hitap eden, hazırlaması kolay 14 Şubat Sevgililer Günü tarifleri…

PANCARLI HUMUS

Rengiyle masaya romantizm katan, hazırlaması sadece 5 dakika süren bir lezzet.

Malzemeler: 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 adet küçük boy haşlanmış pancar, 2 yemek kaşığı tahin, yarım limon suyu, 1 diş sarımsak, tuz.

Yapılışı: Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar mutfak robotundan geçirin. Üzerine sızma zeytinyağı gezdirin ve çörek otu ile süsleyin. Yanında kalp şeklinde kesilmiş kızarmış ekmeklerle servis yapın.

ANTRİKOT TAGLİATA

Restoran kalitesinde ama ev yapımı sıcaklığında bir ana yemek.

Malzemeler: 2 adet kaliteli antrikot, taze biberiye, 2 diş sarımsak, tereyağı. Sosu için: Balzamik sirke ve bal.

Yapılışı: Etleri döküm tavada mühürleyin. Tavaya tereyağı, sarımsak ve biberiyeyi ekleyip kaşıkla yağı etin üzerinde gezdirin. Etleri dilimleyin ve altına roka yatağı sererek üzerine balzamik sos gezdirin.

LİMON SOSLU SOMON VE KUŞKONMAZ

Hafif bir akşam yemeği tercih edenler için ideal.

Malzemeler: 2 adet somon fileto, bir demet kuşkonmaz, zeytinyağı, limon dilimleri, kuru kekik.

Yapılışı: Somonları ve kuşkonmazları fırın tepsisine dizin. Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve baharatları ekleyin. 200°C fırında yaklaşık 15-18 dakika pişirin. Renk uyumu için yanına fırınlanmış çeri domatesler ekleyebilirsiniz.

ÇİKOLATALI SUFLE

Akışkan merkeziyle akşamın en tatlı kapanışı.

Malzemeler: 100g bitter çikolata, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un.

Yapılışı: Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Yumurta ve şekeri çırpıp çikolataya ekleyin, en son unu karıştırın. Yağlanmış kaplarda 200°C fırında tam 8-10 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpin ve yanına bir top vanilyalı dondurma ekleyin.