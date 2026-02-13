Ramazan'a özel buzluk hazırlığı: Buzluğa atmalık 10 tarif

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mutfakta hazırlık telaşı da başladı.

Özellikle gün boyu çalışanlar için iftara kısa sürede yetişen pratik yemekler büyük önem taşıyor.

Gün içinde uzun süre aç ve susuz kalındığı için akşam saatlerinde hızlı ama doyurucu sofralar kurmak isteyenler, çözümü buzluk stoğu yapmakta buluyor.

Önceden hazırlanıp derin dondurucuda saklanan yemekler, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de iftar saatine yetişme stresini azaltıyor.

İşte iftar sofralarınızı zahmetsizce hazırlamanızı sağlayacak ramazanlık buzluk tarifler...

TAVUK ŞİŞ

Marine edilip şişlere dizilmiş tavuklar çiğ olarak buzluğa atılabilir. İftara yakın çıkarıp çözündürdükten sonra fırında ya da tavada kolayca pişirilebilir. Yanına pilav ve salata ile pratik bir menü oluşturabilirsiniz.

ŞİNİTZEL

Pane harcına bulanmış şinitzelleri aralarına yağlı kağıt koyarak dondurabilirsiniz. Çözülmesini beklemeden direkt kızartılabilir ya da airfryer’da pişirilebilir.

İSLİM KEBABI

Kızartılmış patlıcan ve köfteli harçla hazırlanan islim kebabını pişirmeden buzluğa kaldırabilirsiniz. İftara yakın fırına vererek hem şık hem doyurucu bir ana yemek çıkarabilirsiniz.

PİDE ÇEŞİTLERİ

İç harcını önceden hazırlayıp porsiyonluk şekilde dondurabilir ya da pişmiş pideleri buzlukta saklayabilirsiniz. Fırında ısıtarak taze çıkmış gibi servis etmek mümkün.

MİSKET KÖFTE

Yoğrulmuş ve şekil verilmiş köfteler çiğ olarak dondurulabilir. İhtiyaç oldukça çıkarıp kızartabilir, fırınlayabilir ya da sulu yemeklerde kullanabilirsiniz.

MANTI

Ev yapımı mantı hazırlayıp tepsi halinde dondurduktan sonra poşetleyerek saklayabilirsiniz. Haşlayıp yoğurtla servis etmek sadece birkaç dakikanızı alır.

BÖREK ÇEŞİTLERİ

Sigara böreği, tepsi böreği ya da su böreği… Çiğ halde ya da yarı pişmiş şekilde buzluğa atılabilir. İftara yakın fırına vererek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

SARMA VE DOLMA

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan yaprak sarması, buzluk için en uygun tariflerden biridir.

Ön pişirme yaparak ya da tamamen pişirip soğuttuktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. İftarda hafif bir seçenek olarak sofrada yerini alır.

KURABİYELER

Hamurunu hazırlayıp şekil verdikten sonra çiğ halde dondurabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman çözülmesini beklemeden direkt fırına verebilirsiniz.

Pişirdikten sonra tamamen soğutup hava almayan kapta dondurabilirsiniz. Oda sıcaklığında kısa sürede servise hazır olur.

LİMON-PORTAKAL

Limonları sıkıp suyunu süzün. Buz kalıplarına paylaştırarak dondurun. Donduktan sonra kilitli poşete alabilirsiniz. Çorba, salata sosu ve içeceklerde pratik kullanım sağlar.

Taze sıkılmış portakal suyunu da aynı şekilde buz kalıplarında dondurabilirsiniz. İftarda doğal meyve suyu hazırlamak için idealdir.