Hatay depreminde bacağını kaybeden öğretmen, hayata öğrencileriyle tutundu

İHA

Asrin felaketi geride kalmış olsa da, izleri hala ilk günkü gibi taze...

45 binden fazla canın ve sayısız hayalin yok olduğu depremden sağ çıkan 35 yaşındaki Zeynep Nur Kalkan, hayatına tekrar dört elle sarıldı.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşarken depreme yakalanan Kalkan, 35 yaşındaki eşi Ali Efdal ve 6 yaşındaki oğlu Yiğit Eren, 2 yaşındaki ikizleri Oğuz Ata ve Yağız Alp'i gerisinde bıraktı.

HEM AİLESİNİ HEM BACAĞINI KAYBETTİ

Tüm ailesini kaybeden öğretmen, enkazdan 90 saat sonra kurtarıldı ancak artık bir bacağı yoktu.

Zeynep Öğretmen; 55 yaşındaki annesi Ayşe Gül ve 27 yaşındaki kardeşi Şamil Kalkan'dan da acı haber aldı.

ÖĞRENCİLERİYLE HAYATA TUTUNDU

Tedavi sürecinin ardından 2023 yılı Mayıs ayında hayırseverlerin destekleriyle takılan protez bacakla yeniden yürümeye başlayan Kalkan, eylül ayında çok sevdiği mesleğine ve öğrencilerine Yayladağı ilçesindeki Bezge İmam Hatip Ortaokulu'nda yeniden kavuştu.

Zeynep Öğretmen, depremin ardından evlatlarının yerine koyduğu öğrencileriyle birlikte 2. Öğretmenler Günü'nü yaşamanın buruk heyecanını yaşıyor.

Hayata karşı olan azmi ve başarısıyla takdir toplayan Zeynep Öğretmen, kendisi gibi afetzede olan hemşerilerine de örnek oluyor.

"BENİ DEPREMİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ BULDULAR"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Kalkan, ”Depremin sarsıntısıyla ben çocuklarıma yetişemeden ev bir anda yıkıldı. Neye uğradığımı şaşırdım. Binanın yıkıldığını gördüm sonra bayılmışım. Uyandığımda zifiri bir karanlık olan enkazın altında kaldığımı anladım.

Enkazın altında çocuklarıma seslendim ama hiç kimseden ses gelmedi. İnsan yine de yaşıyorlardır diye ümit ediyor. Beni depremin 3. gününde termal kamera yardımıyla bulmuşlardı. Bir bacağım duvarın altında kalmıştı.

PROTEZ SAYESİNDE TEKRAR YÜRÜMEYE BAŞLADI

Yaklaşık 2 ay boyunca bir bacağım olmadan yaşamaya çalıştım. Gerçekten insan her an engelli olabilirmiş sözü çok doğruymuş. Depremde 2 saniyelik anda enkazın altında kalarak bacağım ampute oldu.

2 ay sonra geçen yıl mayıs ayında protez takıldı. İlk zamanlarda protez çok ağır geldi ve yürüyemeyeceğimi düşündüm. Protez merkezinin yardımıyla yürümeye başladım.” dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİN SEVGİSİ BANA ÇOK İYİ GELDİ"

Deprem sonrası acılarını ve üzüntülerini öğrencileriyle birlikte atlattığını ifade eden öğretmen Kalkan, “Depremde; 3 çocuğumu, eşimi, annemi ve erkek kardeşimi kaybettim. Bu gerçekten çok büyük bir kayıp. Bir anda bütün sevdiklerin kaybetmek çok büyük bir kayıp anlamına geliyor. Bana çalışma hayatı ve öğrencilerimin çok iyi geleceğinin düşündüm ve eylül ayında hemen göreve başladım.

Gerçekten okula gelip, çalışmak ve öğrencilerimin sevgisi bana çok iyi geldi. Kendi memleketimin güzel çocuklarına bir şeyler verebilmek bana çok iyi geldi. Ben kendimi öğrencilerimle toparladım. Çocukları çok seviyorum ve onların da beni kalben çok sevdiklerini hissediyorum. Onlara ders anlatmak, ahlaki ve milli değerlerimiz anlamında bir şeyler vermek bana çok iyi geliyor.” ifadelerini kullandı.