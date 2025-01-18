Hatay'da 2 kişi 2 saatte zor yakaladı: Tam 50 kilogram ağırlığında

'Bereketli olsun' dedirtecek görüntüler...

Hatay'da Arsuz ilçesinden balık avlamak için İskenderun Körfezi'ne açılan balıkçı Ramazan Giravi'nin oltası bir balığa takıldı.

2 KİŞİ ZOR ÇEKTİ

Giravi, uzun uğraşlar sonrası arkadaşıyla birlikte yaklaşık 2 saat süren mücadeleyle Akya cinsi 50 kilogram ağırlığa ve 1 metre uzunluğa sahip balığı bota çekmeyi başardı.

TAM 50 KİLOGRAM

Yakaladığı balık karşısında şaşkınlık yaşayan Suğurtin'in tuttuğu 50 kilogramlık balık sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

"HİSSETTİKLERİMİ HİSSETMENİZ İÇİN YAŞAMANIZ LAZIM"

Balığı yakalama anını ve yaşadığı şaşkınlığı anlatan 59 yaşındaki Ramazan Giravi şu ifadeleri kullandı:

Botla yemimizi 300-400 metre açılarak bıraktık. Yemi bıraktıktan sonra geri geldik. İki saat bekleme sonrasında ilk balık kaçtı, ikincisini bekledik bir saat arayla ikincisi vurdu Mustafa abimle ben iki saat mücadele verdikten sonra onu karadan alamayınca ikimiz bota bindik, takriben üç yüz dört yüz metre açığa sürükledikten sonra zorla almayı başardık. Böyle bir büyük balık yakalamak beni mutlu etti, hissettiklerimi hissetmeniz için yaşamanız lazım. Çok güzel bir duygu. İskenderun Körfezi'nde yakaladık balığın cinsi Akya. Bu büyüklükte ilk defa balık tuttum, 50 kilogram.