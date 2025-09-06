Hatay'da 500 yıllık dev çınar ağacı dikkat çekiyor

Hatay'ın Payas ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Değirmen Çarşı Meydanı'nda 500 yıllık çınar ağacı dev cüssesiyle dikkat çekiyor ve gelecek nesillere aktarılması için bakımları yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerince tarihi çınar ağacında yapılan çalışmada; kırık dallar budandı, yaralı yüzeyler ve kovuk kısımlar temizlenerek böcek ve mantara karşı ilaçlama yapıldı.

Mahalle halkının sembolü haline gelen asırlık çınarın gölgesinde vatandaşlar çay içip sohbet etmeye devam ediyor.

"BURASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA NOKTASI"

İstiklal Mahallesi Muhtarı Bahri Özdemir, çınarın bölge için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Burası bizim için önemli bir buluşma noktası. Yıllardır insanlar burada oturup sohbet ediyor. Çınarımız biraz yıpranmıştı. Dipleri parke yapıldığı için su sıkıntısı da yaşadı. Ancak bakanlığımız ilgilendi, bakımını yaptı. Çok memnun olduk. İki yılda bir gelip ilgileniyorlar, teşekkür ediyoruz" dedi.

"ÇINAR AĞACIMIZIN 500 YAŞINDAN DAHA FAZLA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

Mahalle sakinlerinden 52 yaşındaki Hüseyin Cansu ise ağacın Payas'ın simgesi olduğuna dikkat çekerek, "Çınar ağacımızın 500 yaşından daha fazla olduğu düşünülüyor. Kurtlanma ve çürüme başlamıştı. Bakanlıktan ekipler gelip budama ve ilaçlama yaptı, içini temizledi. Şimdi daha sağlıklı.

Bu ağaç bizim buluşma noktamız. Çocukluğumuzdan beri burası Değirmen Çarşısı'nın sembolüdür. Çayımızı içiyor, sohbet ediyoruz. Özellikle cuma günleri burası daha da kalabalık oluyor. Çınarımızın ömrü ne kadar uzun olursa, bizleri de o kadar bir arada tutar" ifadelerini kullandı.