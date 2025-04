Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu.

Asrın felaketi sonrası kısa sürede başlayan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bina enkazları kaldırılmış ve Antakya ilçe merkezi boş araziye dönmüştü.

YENİ BİNALARIN ÇALIŞMASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgenin yeniden yaşam merkezi olması için binaların temelleri atılmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutların inşaatına başlanmıştı.

Bina enkazlarının kaldırılmasıyla birlikte yeni binaların yükselmeye başladığı Antakya ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME OPERASYONU BAŞLADI"

Gözle görülür değişimin yaşandığı bölgede yürütülen çalışmalar göz doldurdu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il genelinde yürütülen afet konutları hakkında bilgiler verdi.

Asrın felaketinde Hatay'ın yapı stokunun üçte birinden fazlasının yıkıldığını ifade eden Vali Masatlı, şunları söyledi:

6 Şubat ve devamındaki depremlerde tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya geldik. Bu depremlerde can kayıplarımızın yanında bina stokumuzun üçte birinden fazlası da kullanılamaz hale geldi.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu bütün sahalarda başladı. İhya, inşa ve imar olmak üzere her alanda çalışmalar o gün itibarıyla başladı ve şu an itibarıyla devam ediyor.