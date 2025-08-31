Hatay'da Bayraktar TB2'nin ahşap maketini yaptılar

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan Samet Keskin (26) ve Recep Tayyip Yüksekdağ (26), yerli ve milli savunma sanayi eserlerine olan ilgilerini hayata geçirdi. İkili, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin ahşaptan maketini tasarladı.

30 GÜNLÜK EMEK, 100 BİN LİRALIK MALİYET

Maket, gece ve gündüz süren 30 günlük çalışmanın ardından, yaklaşık 100 bin TL harcanarak tamamlandı. Yarım ton ağırlığındaki eser, görünümüyle ziyaretçileri hayran bırakıyor.

SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ'NDE SERGİLENİYOR

Bayraktar TB2 maketi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Payas’taki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde sergilenmeye başlandı. Gençlerin el emeği, bölge çocukları için örnek teşkil ederken milli gururu da pekiştiriyor.

"BİR ÇOCUK GELSİN, UÇAĞA DOKUNSUN"

Samet Keskin, maketi yaparken çocuklara ilham vermeyi hedeflediklerini belirterek, “Bir çocuk gelsin, uçağa dokunsun, belki yarın ülkemizin uzay programında çalışacak” dedi. Keskin, ileride Altay tankı maketi yapmayı da planladıklarını ifade etti.

"VATANDAŞLAR E ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"

Recep Tayyip Yüksekdağ ise sürecin zorluklarına değinerek, “Yarım ton ağırlığında, tamamen ahşaptan bir maket ortaya çıktı. Uykusuz gecelerimiz oldu, zaman zaman tartıştık ama başardık. Vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Gençler, bundan sonra Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin diğer maketlerini de yapmayı hedeflediklerini açıkladı.