Hatay'da depremzede kadın, terzilikle ailesinin umudu oldu

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi’nde yaşayan Nuriye Geller’in ailesi, 6 Şubat 2023’teki depremlerde evsiz kaldı. Babası Reşit Geller, 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Can ve üvey kardeşleriyle birlikte zor günler geçiren genç kadının ailesi için geçen yıl hayırseverlerin desteğiyle yeni bir ev inşa edildi.

Ülkem Okuyor Derneği’nin organizasyonuyla sosyal medyada ulaşılan bağışçılar sayesinde yapılan ev, Geller ailesine güvenli bir yuva sundu.

DİKİŞ MAKİNESİYLE GELEN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Yeni evine yerleşen Nuriye Geller’e, dernek aracılığıyla dikiş makinesi ve gerekli malzemeler temin edildi. Geller, evinin bir bölümünü küçük bir atölyeye dönüştürerek terzilik yapmaya başladı.

Dernek için dikim yapan Geller, zamanla mahalle sakinlerinden de sipariş almaya başladı ve ailesinin geçimine katkı sağlamaya başladı.

"EN AZINDAN MUITFAĞIMI KARŞILAYABİLİYORUM"

Nuriye Geller, dernek başkanı Havva Aydanur Ertuğrul ve hayırseverlerin desteğinin hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştırdığını söyledi:

Önce sıcak bir yuvaya kavuştuk, şimdi de elim iş tutuyor. Dikiş yapabildiğimi söyledim, bana makine aldılar. Önce kendi kıyafetlerimi diktim, sonra siparişler gelmeye başladı. Kazanıyorum, en azından mutfak alışverişimi çıkarabiliyorum.

MAHALLEYE DE ÜRETİYOR

Dernekten gelen siparişlerin yanı sıra mahalle sakinleri için de dikim yaptığını anlatan Geller, günün 4-5 saatini dikiş makinesinin başında geçirdiğini belirtti. Zaman zaman siparişlere yetişmekte zorlandığını dile getiren Geller, üretmenin kendisine güç verdiğini söyledi.

SORUMLULUKLA AYAKTA DURUYOR

Engelli babasına, oğluna ve annelik yaptığı üç kardeşine bakmak için büyük bir sorumluluk üstlenen Nuriye Geller, terzilik sayesinde hem ailesinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de hayata yeniden tutunuyor.