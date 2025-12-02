Hatay'da görme engelli genç hafız, öğrencilerine Kur’an öğretiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Henüz 5 yaşındayken gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Abdulkadir Akdağ’a, tetkikler sonucu üveit hastalığı teşhisi kondu. Akdağ, geçirdiği 5 ameliyata rağmen sol gözünü 14, sağ gözünü ise 19 yaşında kaybetti.

HAYATI İMAM HATİBİYLE TANIŞINCA DEĞİŞTİ

Zorlu sürecinde hayatı, Gazi Abdurrahman Paşa Camisi imam hatibi Fatih Bilir ile tanışmasıyla değişen Akdağ, Bilir’in yönlendirmesiyle İstanbul’daki Halkalı Çamlıkaltı Kur’an Kursu’nda Braille alfabesiyle Kur’an-ı Kerim’i öğrendi.

Memleketine döndükten sonra Belen İlçe Müftülüğü’nün Hafızlık Seviye Tespit Sınavı’nı kazanan Akdağ, eylül ayında göreve başladığı Ali Sert Kur’an Kursu’nda çocuklara dini bilgiler vererek Kur’an’ı keşfetmelerine yardımcı oluyor.

"İSLAMİYET BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜ"

Akdağ, yaşadığı sıkıntıları ailesi ve Fatih Bilir’in desteğiyle aştığını anlattı:

"İslamiyet beni tekrar hayata döndürdü. Fatih Bilir bana sadece hocalık değil ağabeylik de yaptı. Beni sınava hazırladı ve hamdolsun hafızlığımı bitirdim. Allah nasip etti."

Akdağ, çalıştığı yatılı kursta sabah namazından akşam saatlerine kadar öğrencilerle ilgilendiğini ve 12 öğrencisinin en küçükleriyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

"EN BÜYÜK HAYALİM, GÖRME ENGELLİLER İÇİN KUR'AN KURSU AÇMAK"

Görme engelli bireylerin Kur’an ile tanışmasını sağlamak istediğini belirten Akdağ, şunları kaydetti:

Gözlerini kaybeden bireylerin yaşadıkları şoku atlatıp hayata dönmeleri gerektiğine inanıyorum. En büyük hayalim, görme engelliler için bir Kur’an kursu açmak. Yetiştirdiğim talebelerin Türkiye’ye yayılmasıyla bu hizmeti geliştirmek, belki yurt dışına taşımak istiyorum. Hayatıma nasıl dokunuldu ve değiştiyse, ben de bir görme engellinin hayatına dokunmak istiyorum.

Akdağ’ın maneviyatı güçlü ve azimli bir genç olduğunu vurgulayan Fatih Bilir, “Abdulkadir gayretli bir hafız. İşine aşk da katınca Allah o gücü ona ihsan ediyor.” dedi.