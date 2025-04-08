Hatay'da kaçak hafriyat döken sürücülere ve işletmeye rekor ceza

İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede sürdürdüğü denetlemelerle özellikle şehrin doğasına zarar veren ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunan hafriyat kamyonlarını yakından takip ediyor.

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde vatandaşlardan gelen ihbarların yanı sıra kendi planladığı denetimlerle de kanuna aykırı bir şekilde yerleşim noktaları, ormanlık bölgeler ve dere yatakları gibi noktalara hafriyat döken araç ve işletmelere cezalar yazıyor.

TOPLAMDA 1 MİLYON 483 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Zabıta ekipleri, son bir haftada İl Jandarma Komutanlığıyla beraber yaptığı denetimlerde belediyenin belirlediği hafriyat döküm yönetmeliğine aykırı hareket eden 13 araç şoförü ve işletmeye toplamda 1 milyon 483 bin 112 lira ceza yazdı.

KURALLARA UYMAYANLARA CAYDIRICI YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Büyükşehir zabıtası, özellikle hafriyat dökümlerinde kanuna aykırı hareket ederek belirlenen noktaların haricinde başka yerlere döküm yapan işletme ve şoförlere karşı denetimlerin süreceğini ifade ederken kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.