Hatay'da mahalleye yerleşen arılar taş atılınca saldırganlaştı: Kısa süreli panik yaşandı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın giriş katındaki duvarda yer alan boşluktan içeri giren bal arıları, yaklaşık 3 yıldır bu noktayı yuva olarak kullanıyor.

Mahalle sakinlerinin alışkın olduğu arılar, genellikle sakin yapılarıyla biliniyor.

TAŞ ATILMASI ARILARI HAREKETE GEÇİRDİ

İddiaya göre, çocukların yuva girişine taş atması arıların savunma davranışı göstermesine neden oldu. Kısa sürede kalabalık şekilde uçuşmaya başlayan arılar sokağı kapladı.

Yaşanan hareketlilik mahallede kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

Bir süre sonra arıların yeniden yuvalarına dönmesiyle ortam normale döndü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da arı sokması yaşanmadığı öğrenildi.

"ZARARSIZ BAL ARILARI, RAHATSIZ EDİLMEMELİ"

Mahalle sakinlerinden Necmettin Karakuş, arıların zararsız olduğunu belirterek, “Bal arıları genelde kimseye zarar vermez. Ancak yuvalarına müdahale edilirse tedirgin olurlar. Çocukların taş atmaması gerekiyor.” dedi.

Arıların korunması gerektiğini vurgulayan Karakuş, mahallede gereksiz bir korku oluştuğunu ifade etti.

"HER YIL GELİYORLAR"

Bölgede yaşayan Şahin Selçuk ise arıların her yıl aynı noktaya geldiğini belirterek, şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Selçuk, özellikle yaz aylarında arıların oğul verdiğini ve geçici olarak bu tür alanlara yerleştiklerini dile getirdi.

UZMANLARDAN UYARI

Yaşanan olay, doğadaki canlılara müdahalenin beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle arı gibi ekosistem açısından kritik öneme sahip canlıların rahatsız edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından arıların sakinleşmesiyle vatandaşlar rahat nefes aldı.