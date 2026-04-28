Güneşte kavrulan arabayı soğutmanın en hızlı yolu: Kapı taktiği

Yaz aylarında güneşin altında park edilen otomobillerin iç sıcaklığı dakikalar içinde 50-60 derecelere kadar ulaşabiliyor.

Direksiyona dokunmanın bile imkansız hale geldiği o anlarda, klimanın içeriyi soğutmasını beklemek yerine kapı hilesi imdada yetişiyor.

Japonya'da yaygın olarak kullanılan ve bilimsel olarak içerideki sıcak havayı dışarı pompalayan bu yöntem, sürücülere hem zaman hem de yakıt kazandırıyor.

ARACI SOĞUTMAK İÇİN KAPI HİLESİ

Aracın sağ arka camını tamamen aşağı indirin.

Sürücü koltuğundan kalkıp kapının dışına geçin.

Sürücü kapısını hızlı bir şekilde açıp kapatın.

Bu hareketi arka arkaya 5-6 kez seri bir şekilde yapın.

Kapının hızlı bir şekilde açılması araç içinde negatif bir basınç oluşturuyor. Bu durum, "kütle akışı" adı verilen bir süreci tetikliyor. Kapıyı her savurduğunuzda, içerideki hapsolmuş sıcak hava dışarıya doğru emiliyor. Aynı anda, karşı taraftaki açık pencereden taze ve daha serin hava hızla içeri doluyor.