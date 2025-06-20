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Hatay'da ölüme meydan okuduğu anları sosyal medyada paylaşan sürücü yakalandı

Kırıkhan ilçesinde, motosikletin üzerine yatarak ölüme meydan okuyan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahsa, 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı, motosikleti otoparka çekildi ve ehliyetine el konuldu.

İHA İHA
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki U.B. isimli şahıs, farklı tarihlerde motosikletin üzerinde yolculuk yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde yürekleri ağza getiren ve trafik kurallarını hiçe sayan şahsın tespiti için Hatay Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

6 FARKLI MADDEDEN CEZAİ İŞLEM

Ekiplerin çalışmasıyla tespit edilen şahsa, 6 farklı maddeden cezai işlem uygulandı.

Öte yandan şahsın ehliyetine el konulurken, motosikleti trafikten menedilerek otoparka çekildi ve jandarma ekiplerince 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı.

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