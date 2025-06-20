Hatay'da ölüme meydan okuduğu anları sosyal medyada paylaşan sürücü yakalandı Kırıkhan ilçesinde, motosikletin üzerine yatarak ölüme meydan okuyan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahsa, 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı, motosikleti otoparka çekildi ve ehliyetine el konuldu.