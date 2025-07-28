Hatay'da polisler, babası ölen polis kızını düğününde yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş’ta görev yaptığı esnada 3 Eylül 2006 tarihinde trafik kazası geçiren polis memuru Cuma Şen vefat etmişti.

Merhum polis Şen’in kızı olan Aslı Şen, kına gecesine babasının meslektaşlarını da davet etti.

POLİS MEMURLARI YALNIZ BIRAKMADI

Davet üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü, harekete geçerek merhum polisin kızını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Şen’in kına gecesine, babasının silah arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

BERABER HALAY ÇEKTİLER

Kına gecesinin yapılacağı salona kadar babasının meslektaşları, gelin arabasını kortej eşliğinde takip etti.

Merhum meslektaşlarının emanetini mutlu günde yalnız bırakmayan polisler, Aslı Şen ile halay çekerek yürekleri ısıttı.