İHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sıcak havaların kendini göstermesiyle vatandaşlar, turistik bölgelere akın etti.

Hafta sonunu Yenişehir Gölü'ne giderek değerlendirmek isteyen baba ve iki çocuğunun eğlencesinin yerini korku dolu anlar aldı.

Baba, anı kalması için çocuklarının göle karşı fotoğrafını çekmek istedi.

GÖLE DÜŞEN KIZININ ARKASINDAN ATLADI

Baba kızının fotoğrafını çektiği anda küçük kız, korkulukların arasından göle düştü.

Küçük kızın göle düştüğünü gören baba, arkasından atlayarak kızını kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçük kızın korkuluklardan göle düştüğü ve babanın hemen ardında atlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"ARADA BU TARZ OLAYLAR OLUYOR"

Babanın fotoğrafı çektiği anda küçük kızın göle düştüğünü ifade eden Zeyit Maraşlı, “Burası Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeyiz. Her hafta sonu göle insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Bu hafta sonu ve hava da güzel olduğu için bir aile geldi. Bir baba ve iki çocuğu vardı. Görünmez bir kaza oldu. Babası, küçük kızın korkulukta fotoğrafını çekiyordu. Kimse anlamadan kız, korkuluktan aşağıya düştü.

Küçük kızı kurtardılar ve kötü bir şey olmadı. Bu tarz olaylar çok olmuyor ama arada sırada oluyor. Buraya gelen ailelerin çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle küçük çocuklar varsa çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü çocuklar korkuluk aralarında düşebilirler.” ifadelerini kullandı.