İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Bölgedeki depremin izleri her geçen gün biraz daha silinirken İskenderun Belediyesi, peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda kent merkezinde bulunan Mete Aslan Bulvarı üzerinde bulunan yeşillik alana hoparlör sistemi kuruldu.

SESLİ UYARI SİSTEMİ

Çimlere basıldığını algılayan sensör sisteminin verdiği uyarıyla birlikte hoparlörden ‘Çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız' şeklinde insanları gülümseten anons dile geliyor.

Bölge halkının beğenisini toplayan gülümseten anons, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"ARAÇ SÜRÜCÜLERİ BİLE DUYMAK İÇİN KOLLARINI UZATIYOR"

Çimenlere basıldığında ortaya çıkan sesin insanları güldürdüğünü ifade eden 26 yaşındaki Hasan Günsaldı, “Caydırıcı bir uygulama diye düşünüyorum. En azından çimlere basacak olan yayalar için ürkütücü ve esprili bir sistem olmuş. Ben gayet başarılı buldum, tebrik ediyorum yapanları. İskenderun Belediye Başkanı şu anda peyzaj ve görsel estetikle alakalı gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıyor.

Görsel estetiği olarak şehre giriş açısından yerli ve şehir dışından gelen vatandaşlar için güzel bir kent görünümü gayet güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yeşil alanlarımızı korumak için bunun olması gerekiyor, insanları bilinçlendirmek adına sadece konuşmak yetmiyor bu tarz komik ve caydırıcı şeylerin de yapılması gerekiyor. Yüzde 50 kesim bunu komik buluyor.

Yüzde 50 kesim absürt buluyor ama böyle şeylerin en azından bir basamak olması gerektiğini düşünüyorum. Mete Aslan Bulvarı'nda yapılan sistem vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu ve bir anda sosyal medyada patladı, büyük ses getirdi.

Çimlere bastığımız zaman çimlere basma lütfen yaya yolunu kullanalım deyip alarm ötüyor. Araçlar bile sırf alarmı çalıştırmak için etrafından dönüp kollarını uzatıyorlar, komik geliyor insanlara. Çimlere basma olayı biraz komiklik katıyor, insanlar da bu şekilde basmayacaksa bile, sırf o alarmın sesini duymak için ve biraz eğlenmek için sensörleri çalıştırıyorlar.” ifadelerini kullandı.

"DENEMEK İÇİN YÜRÜYEREK GELDİK"

Sensörü deneyebilmek için yürüyerek bölgeye geldiklerini ifade eden 20 yaşındaki genç Metehan Elmas, “Yapılan sistemi çok güzel ve güvenilir buldum. İnsanların duyarsızlığı hakkında daha çok bilinçlendirilmesini de önemli buluyorum. Denediğim zaman mantıklı bir şekilde insanların sesle uyarılması, hafızalarda kalması beni daha çok mutlu etti.

Dört arkadaş denemek için Modernevler Mahallesi'nden yürüyerek geldik ve deneyince çok hoşumuza gitti, bayağı esprili olmuş. İskenderun'da farklı bir şey bulduğumuz için bir deneyelim dedik ve bizim de garibimize gitti, böylelikle diğer insanların da daha çok dikkatini çekmiştir.

Bence mantıklı bir çalışma olmuş. Çimlere basma, yaya yolunu kullan demesi bizi de çok güldürdü çünkü alışılagelmiş bir durum değil, İskenderun'da ilk defa deniyoruz.” dedi.