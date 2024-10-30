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İHA

Türkiye’nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay’da çiftçiler, toprağı işleyerek depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu kentte şimdiyse tatlı patates hasadı başladı.

Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi’nde çiftçilerin sökümüne başladığı tatlı patates, hasat edilerek Türkiye’nin dört bir yanına satılıyor.

Tatlı patatesin kilogram fiyatı da tarlada 20 TL’den alıcı buluyor.

"15 TON ALACAĞIM"

5 dönümlük tarlasında 15 ton tatlı patates hasadı bekleyen Fadıl Çiftçi, “Burada çiftçilik yapıyoruz. 5 dönümlük tarlamda tatlı patates hasadı yapıyoruz. Bu yıl hasat çok iyi ve verimi güzel. Hasattan memnunum. Tatlı patates hasadına başladık. Hasadımıza bugün yine devam ediyoruz.

Geçen yıl tatlı patates hasadında 12 ton almıştım. Bu yıl inşallah 15 ton alacağım.

Tatlı patatesi buradaki tüccar satılır ve onlarda Mersin ve Antalya'ya satıyorlar. Biz buradan kilosunu 20 TL’den satıyoruz, tüccarlar da Mersin ve Antalya gibi yerlerde kilosunu 100 TL'ye satıyor.” dedi.

"GEÇEN YILA GÖRE AZ"

Tatlı patates hasadını yapan Ayşegül Çiftçi, “Tatlı patatesi senede bir defa ekiyoruz. Tatlı patatesi ilkbaharda ekiyoruz ve sonbaharda daha hasadını yapıyoruz. Hasat bu yıl güzel ama geçen yıla göre daha az.

Her işin zorluğu olduğu gibi bu hasadın zorluğu var. Eskiden el gücü ile sökülüyordu, şimdi kepçe aracılığıyla daha kolay sökülüyor.” ifadelerini kullandı.