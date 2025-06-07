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İHA

Sıcak havaların etkili olduğu Hatay'da termometreler, gün içerisinde 40 dereceye kadar çıkıyor.

Kurban Bayramı tatilinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyunda serinledi.

Yıllardan beri akmaya devam eden kaynak suyu, sıcaktan bunalanların uğrak noktası oluyor.

"BİLMEYENLERİN GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Sıcaktan kaçarak doğal kaynak suyunda serinleyen 21 yaşındaki Kaan Özen, "İstanbul'dan geliyorum. Sabah bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesmeye gittik. Oradan da malum, hava çok sıcak olduğu için Hatay'a, buraya yüzmeye geldik.

Burası Sarıseki ılıca gerçekten çok güzel. Bilmeyenler varsa gelmelerini tavsiye ederim. Hava gerçekten çok sıcak." ifadelerini kullandı.