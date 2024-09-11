Hatay'da yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı Antakya'da yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran Suriyeli Mahmut Hilal, kendisinin de zamanında 80 bin TL'sini kaybettiğini ve bir Türk vatandaşın parayı bulup kendisine teslim ettiğini söyledi.

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İHA

Hatay'da kayıp cüzdanı sahibine ulaştıran Suriyeli Mahmut Hilal, 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Antakya ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Meysem Anlar, Ekinciler Mahallesi üzerinde motosikletiyle yolculuk yaptığı sırada cebindeki cüzdanını düşürdü.

Uzun süre durumu fark etmeyen Anlar, bi akaryakıt istasyonunda ödeme yaptığı sırada cüzdanının kaybolduğunu fark etti.

PARA DOLU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Durum üzerine üzüntü yaşayan Anlar'ın cüzdanı, Suriyeli Mahmut Hilal tarafından bulundu.

Hilal, durumu polis ekiplerine bildirerek içinde 5 bin TL para olan cüzdanı sahibine teslim etmek istediğini söyledi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası cüzdan sahibi Anlar bulundu ve Hilal tarafından kendisine cüzdanı teslim edildi.

"BÜTÜN İNSANLARI AYNI KEFEYE KOYMAMAK GEREKİYOR"

5 bin TL parasının olduğu cüzdanının bulunmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Meysem Anlar, cüzdanını nerede kaybettiğini bilmediğini belirterek, “Petrole gidip benzin aldığım sırada cüzdanımın üzerimde olmadığını fark ettim. Cüzdanımı aramaya başladım. Annemi arayıp evde olup olmadığını sorduğumda evde olmadığını söyledi.

O sırada polis memurları beni aradılar. Polisler cüzdanımı bulduklarını söylediler. Duyarlı bir vatandaşın cüzdanı bulup polislere teslim ettiğini söyleyip gelip almamı istediler. Duyarlı arkadaşımız Suriyeli bir vatandaş.

Buna benzer bir olay onun da başına gelmiş. Kendisi de para kaybedip başkası tarafından bulunup ona geri teslim edilmiş. Şimdi ise kendisi de aynı durumu bana yaptı. Bence bütün insanları aynı kefeye koymamamız gerekiyor. Duyarlı insanlar da var. Birinin kötülüğüyle herkes kötü olacak hali yok.” dedi.

"BENİM KAYBETTİĞİM PARAYI DA BİR TÜRK VATANDAŞI BULMUŞTU"

Kendisinin zamanında 80 bin TL'sini kaybettiğini ve Türk vatandaşın parayı bulup kendisine teslim ettiğini söyleyen Mahmut Hilal ise, “Ben ve eşim motosikletle eve doğru giderken yolda yere saçılan parayı gördüm. Paraları toplarken cüzdanı alıp kimlik bilgilerine baktım. Cüzdanı toparladıktan sonra paraları yerine koydum.

Eşimi gidip eve bıraktıktan sonra karakola gitmek için evden ayrıldım. Bu sırada polis aracını görüp onlarla iletişime geçtim ve cüzdanı polise teslim ettim. Polis memurları da cüzdan sahibiyle iletişime geçtiler. Cüzdan sahibi gelip cüzdanını aldı.

"NE EKERSEM ONU BİÇERİM"

Bu olaya benzer bir durum yaşadım. Balıkçılar çarşısında 80 bin TL paramı kaybettim. Duyarlı bir vatandaş parayı bulup bana teslim etti. Ben 'ne ekersem onu biçerim' sözüne inanarak bulduğum cüzdanı sahibine ulaştırdım. Önceden kaybettiğim parayı bulup bana geri teslim eden de bir Türk vatandaşıydı.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)