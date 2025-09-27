Hatay'ın Ganalı gelini Gifty, davul zurna eşliğinde düğününün tadını çıkarttı

Hatay'da gönülleri ısıtan düğün...

Payas ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Bayram Oğuz Yıldızhan, 2 yıl önce İskenderun ilçesinde tanıştığı Ganalı Gifty Adams ile Payas'ta gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi.

DOYASIYA EĞLENDİ

Kıtaları aşarak gerçekleşen düğünde Ganalı gelinin ailesi ve kendisi, düğünde davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde halaylar çekilerek, çiftetelliler oynandı.

"SONUNDA MUTLU SONA ULAŞTIK"

Bayram Oğuz Yıldızhan, "İki yıldır arkadaşlığımız vardı, sonunda mutlu sona ulaştık. Çok mutluyum. Eşim hem yabancı gelin hem de bizden biri gibi. Çok sevecen, muhteşem bir şey." diye konuştu.

Mutluluğunu paylaşan gelin Gifty Adams Yıldızhan ise "Çok mutluyum, bu özel günde yanımızda olan herkese teşekkür ederim." dedi.