Hatay'ın küçük müzisyeni: Şarkı söylerken kendinden geçiyor

İHA

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Ahmet Kazar, müziğe duyduğu aşkla kendinden söz ettiriyor.

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe yaşayan küçük çocuk, ailesinin de desteğiyle birçok enstrüman aletini çalmayı öğrendi.

Bateri, gitar ve saz başta olmak üzeri çeşitli aletlerini profesyonelce kullanan küçük müzisyen, şarkı söylerken kendinden geçiyor.

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Ünlü sanatçıları aratmayan ve yaptığı hareketlerle dikkat çeken müzisyenin en büyük hayaliyse ünlü sanatçı Haluk Levent ile birlikte aynı sahneyi paylaşmak.

"HEP ARKAMDA DURDULAR"

Kendisine hediye edilen darbuka için Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'ya teşekkürlerini dile getiren Ahmet Kazar, ünlü sanatçı Haluk Levent ile birlikte şarkı söylemek istediğini belirterek “Benim dayım ve teyzem müzikle ilgileniyorlardı. Ben bebekken onlar bana gitarla şarkı çalıyordu.

Annem, dayım ve teyzem benim hep arkamda durdular. Onlara yanımda oldukları için teşekkür ederim. Ben gitar ve bateri çalıyorum. Darbukayı kursuna gitmedim ama çalabiliyorum. Ayrıca saz da çalabiliyorum.

"HALUK AĞABEY İLE ŞARKI SÖYLEMEK İSTİYORUM"

En çok ‘Deniz Üstü Köpürür' şarkısını seviyorum. 3 yıldır bu şarkıyı söylüyorum. Ben bütün sanatçıları severim ama Haluk Levent'ti çok severim. Haluk Levent ağabey senin ‘Deniz Üstü Köpürür' şarkısını ve seni çok seviyorum. Bu şarkıyı Haluk Levent ağabeyle birlikte söylemeyi çok istiyorum.

Hayalim bir sanatçıyla sahnede şarkı söylemek. Bu darbuka bana 2 gün önce geldi. Bu darbukayı bana Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı hediye etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar darbuka isteğimi yerine getirdiler.” dedi.

"OĞLUM ŞARKIYI SÖYLERKEN İÇİNDE YAŞIYOR"

Evladının küçük yaşlardan itibaren müziğe merakı olduğunu ifade eden anne Ezgi Kazar, Ahmet'in söylediği şarkıyı yaşadığını belirterek “Oğlum şarkı söylemeyi ve bir müzikal aletiyle uğraşmayı seviyor. Oğlumun bu ilgisi küçük yaştan beri vardı. Oğlum şarkı söylerken izleyenleri mest ediyor. Oğlum şarkıyı söylerken içinde yaşıyor.

Oğlum küçükken, teyzesi ve dayısı müzikle ilgilendikleri için onları takip ediyordu. Oğlum onları rol model alıyordu. Ben her şarkısını seviyorum ama ‘Güzelim Yürekten' şarkısını ayrı seviyorum. Oğlum performansına çok yorumlar alıyoruz. Oğluma güzel iltifatlar ve yorumlar geliyor.” ifadelerini kullandı.