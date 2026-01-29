Malatya’da babadan çocuklarına sürpriz kardan ev

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya’nın Doğanşehir ilçe merkezinde etkili olan kar yağışının ardından Mesut Yaman, çocukları Yasir Faruk ve Muhammed Fatih’in tatilini daha keyifli hale getirmek için kardan ev yapmaya karar verdi. Kolları sıvayan Yaman, uzun uğraşlar sonucu kar bloklarından bir ev oluşturdu.

KARDAN EV, GERÇEĞİNİ ARATMADI

Sadece dış görünümüyle yetinmeyen Yaman, kardan evin içine halı serdi, küçük bir soba kurdu. İç düzenlemesiyle adeta gerçek bir evi andıran yapı, çocukların büyük ilgisini çekti.

"UNUTULMAZ BİR ANI OLSUN İSTEDİM"

Çocuklarına karın keyfini doyasıya yaşatmak istediğini belirten Mesut Yaman, “Kar çok yağınca farklı bir etkinlik yapmak istedik. Kardan ev inşa edip, içini ev gibi döşedik. Çocuklarım için unutulmaz bir anı oldu.” diye konuştu.