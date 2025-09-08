Hava sıcaklıkları düşecek

Eylül ayı yağmurla birlikte geldi.

Hava sıcaklıkları düşerek mevsim normallerinde seyretmeye başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre ise kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 3 İLA 5 DERECE AZALIYOR

Yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

"TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLUNMALI"

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 Eylül Salı günü yağışlar İç Anadolu ve Karadeniz’de devam edecek.

Çarşamba ve perşembe günleri, yağışların yalnızca Karadeniz’in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ YURDU TERK EDECEK

Hafta sonu ülke genelinde yağışlar sona erecek.