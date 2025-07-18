Hem Basra hem Afrika sıcakları geliyor

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Öyle ki bu sıcaklıklar, önümüzde günlerde daha da artacak.

Hem meteoroloji hem AKOM hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat Kurum, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.

"GÜNEŞ ÇARPMASINA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, 19 - 25 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulunarak vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Denizli’de 42 derece, Afyonkarahisar’da 37 derece ve Uşakta 38 dereceye kadar hava sıcaklıklarının çıkması öngörülüyor. Artan sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabileceği bildirildi.

MURAT KURUM, METEOROLOJİ'NİN RAPORUNU PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından meteorolojik verileri paylaştı ve sıcaklıkların daha da artacağını söyledi.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

"SICAKLIKLAR 6-12 DERECE ARTACAK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak.

"TEBDİRLİ DAVRANMAMIZ GEREKİYOR"

Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor.

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)tehlikeli hava sıcaklığı uyarısı yaptı.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, halihazırda etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının Türkiye’nin batı bölgelerini etkisi altına alacağı belirtildi. Özellikle İstanbul’da 30-33°C seviyelerinde seyreden sıcaklıkların 3-5 derece daha artması, bazı ilçelerde ise 40°C'yi bulması bekleniyor.

AKOM, sadece yüksek sıcaklıklarla değil, düşük nem oranı ve kuvvetli kuzeyli rüzgarlar nedeniyle de ciddi bir orman yangını riski bulunduğuna dikkat çekti.

“Önümüzdeki 5-6 gün yangın riski açısından son derece hassas bir dönem olacak.” denilen uyarı raporunda, özellikle kırsal alanlarda yaşayanların ve doğa yürüyüşü yapanların dikkatli olmaları istendi.

AKOM ayrıca, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle deniz kıyısı ve sahil şeritlerinde bu saatler arasında güneş çarpması riskinin çok daha yüksek olduğu bildirildi.