Hıdırellez tarihi 2026: Hıdırellez ne zaman, hangi gün kutlanır

Hıdırellez, Türk kültüründe ve birçok Orta Asya, Balkan ve Orta Doğu toplumlarında kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır.

Hızır Aleyhisselam'ın İlyas ile buluştuğu bu gün, kışın bitişi ve bereket günleri olarak bilinir.

2026 yılındaki Hıdırellez tarihi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2026

2026 yılında Hıdrellez 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Dilekler kağıda yazılır veya sembolik çizilir, gül ağacının altına gömülür ya da dallarına asılır.

Cüzdan ya da para kesesi gül ağacının altına konur (bolluk için).

İstenen şey (ev, araba, iş vs.) küçük bir kağıda ya da toprağa çizilir.

Küçük bir ateş yakılır ve üzerinden atlanarak kötü enerjilerden arınıldığına inanılır.

6 Mayıs sabahı erken kalkıp çiy ile yüz yıkamak güzellik ve sağlık getirsin diye yapılır.

Kağıda yazılan dilek suya bırakılır.

Gece kapıya yiyecek bırakılır, bereket getireceğine inanılır.