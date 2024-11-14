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AA

Nesli tükenmekte olan Anadolu parsının görüntüsü, doğaya bırakılan fotokapana yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün vahşi yaşamı takip etmek için doğaya bıraktığı fotokapana yansıyan Anadolu parsının görüntüsü, "bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biri" olarak kaydedildi.

"ORMANLARIMIZIN GİZLİ KAHRAMANI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Anadolu parsının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: