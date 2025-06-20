İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla tayı sağlığına kavuştu

Kayseri'de yaşayan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Eyüphan Acar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla tedavi edilen tayının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

Pınarbaşı ilçesindeki 35 haneli Kurbağalık Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencisi Eyüphan Acar'ın 2 aylıkken hediye edilen tayı, merada otladığı sırada düşerek yaralandı.

ÇOCUK CİMER'E YAZDI

"Nazlı" ismini verdiği tay için aralıksız bir hafta boyunca ağlayan ve atının başından ayrılmayan Acar, Kurban Bayramı'nda köye gelen halasının da yardımıyla "Nazlı"nın tedavisi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Bakan Yumaklı'dan yardım talebinde bulundu.

İBRAHİM YUMAKLI, ÇOCUĞUN ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALMADI

Çocuğun yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine talimat vererek tayın tedavisinin yapılmasını istedi.

TAYDA ÇATLAK VE ÇIKIK VARDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin kontrol ettiği tayın kürek kemiğinde çıkık ve ayak kısmında çatlak olduğu belirlenerek tedavisi yapıldı.

Elleriyle beslediği tayının tedavi sonrası ayağının üzerinde durabilmesinin sevincini yaşayan Acar, köyünün yaylalarına atını süreceği günü iple çekiyor.

EYÜPHAN ACAR, KOŞARKEN DÜŞÜP YARALANAN ATINA ÇOK ÜZÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Köylerinde at besleyen kişilerin tayın iyileşmeyeceğini söylemesine rağmen ona bakmaya devam ettiğini anlatan Acar, "Ben onları dinlemedim ve atıma baktım. Atım düştüğünde aklıma CİMER'e yazmak geldi. Yazınca veteriner abiler geldi, atımı tedavi edip iyileştirdiler. Çok mutluyum, onları çok seviyorum." dedi.

"BAKAN İBRANİM YUMAKLI ARAYIP, TAYIMI SORDU"

Tayının 3 gün önce Bakan Yumaklı'nın yardımıyla tedavi edildiğini, sağlığının iyiye gittiğini dile getiren Acar, şöyle konuştu:

Atları çok seviyorum ve biniyorum. İneğim, tavuklarım, kuzularım ve civcivlerim var. Köyde yavrularını beslemeyen koyunların kuzularını biberonla besliyorum. Anneleri istemiyor onları, ben biberonla besleyip büyütüyorum. İki gün önce Bakan Bey beni aradı. İl Tarım ve Orman Müdürü, beni kendisiyle görüştürdü. 'Atın iyi mi?' diye sordu, benimle konuştu. Ben de ona teşekkür ettim.

"KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ ATLARI SEVİYOR"

Baba Ersin Acar da oğlunun küçük yaşlardan itibaren atlara sevgi duyduğunu kaydetti.

Bunu bilen muhtarın yeni doğan tayını Eyüphan'a hediye ettiğini belirten Acar, "Muhtarımız Eyüphan'a, 'Sana yeni doğan tayı vereceğim.' diye söz vermiş. Atı yavrulayınca muhtarımız Ramazan Kaya, 'Nazlı'yı hediye etti. Biz 2 aylıkken getirdik. Hiç emeğimizi esirgemedik, iyi baktık." diye konuştu.

"EYÜPHAN MUTLU OLSUN DİYE VETERİNER ARKADAŞLAR HER ŞEYİ DENEDİ"

"Nazlı"nın yaralanmasının ardından oğlunun çok üzüldüğünü ifade eden Acar, şunları söyledi: