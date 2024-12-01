İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes, turistlerin uğrak noktası oluyor

AA

Yerli ve yabancı turistlerin adresi bu yılda Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi oldu.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın etti ve yerli ve yabancı turistler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

GONDOLLARLA MANZARAYI SEYRETTİLER

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir ve Hacılar kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşarken, bazıları çocuklarıyla kızağa bindi, bazıları ise gondollarla manzarayı seyretti.

"ERCİYES'E ÇÖLDEN, KUVEYT'TEN GELDİM"

Ziyaretçilerden Maha Abuleyla Gültekin, Katarlı olduğunu, evlendikten sonra Kayseri'ye yerleştiğini belirtti.

Güzel bir günde kayak yaptıklarını ifade eden Gültekin, "Erciyes'e çölden, Kuveyt'ten geldim. Dünyanın en sıcak yerinden en soğuk yerine gelmiş gibi hissediyorum. İnşallah çok güzel bir sezon olur." ifadesinde bulundu.

Kayra Aktaş ise Erciyes'e her sezon açılışında geldiğini, arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadığını aktardı.

9 yaşındaki Eymen Durdu da babasıyla kayak yaparak eğlendiğini, kar yağışının kendisini sevindirdiğini ifade etti.