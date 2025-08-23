İmzalar atıldı: Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi kuruluyor

Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında stratejik bir iş birliği protokolü imzalandı. Sıfır Atık Vakfı’nda düzenlenen törenle imza altına alınan protokol kapsamında, Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi hayata geçirilecek.

Yeni kurulacak merkez; sıfır atık alanında sağlıklı, güvenilir ve nitelikli verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve paylaşılmasını sağlayarak Türkiye’yi uluslararası ölçekte küresel bir referans noktası haline getirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin çevresel verilerdeki liderlik hedefini destekleyecek olan bu adım, kamu kurumlarını, akademiyi ve sivil toplumu ortak bir zeminde buluşturarak atık azaltımı, kaynak verimliliği, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve döngüsel ekonomi konularındaki çalışmalara önemli bir katkı sağlayacak. Protokol kapsamında, çevre istatistikleri uluslararası standartlarla derlenecek, paylaşılacak ve dünyaya örnek olacak nitelikte bir veri ekosistemi oluşturulacak.

22 Ağustos 2025 tarihinde Sıfır Atık Vakfı’nda gerçekleştirilen imza töreninde protokol, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya tarafından imzalandı.

SIFIR ATIK UYGULAMALARI BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENECEK

İmzalanan protokol doğrultusunda TÜİK’in köklü istatistiksel uzmanlığı, deneyimi ve teknik kapasitesi, Sıfır Atık Vakfı tarafından kurulacak Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi çalışmalarına aktarılacak. Böylece sıfır atık uygulamalarının çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri ölçülerek bilimsel verilerle desteklenecek, karar vericiler ve kamuoyu için güvenilir bilgi kaynakları oluşturulacak.

Protokol, TÜİK’in Sıfır Atık Vakfı’nın talebi halinde veri toplama, analiz ve raporlama süreçlerinde teknik destek sağlamasını da kapsıyor. Ayrıca ortak projeler, araştırmalar ve uluslararası etkinlikler hayata geçirilecek.

“SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SİYASET ÜSTÜ BİR KONU”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, imza töreninde yaptığı konuşmada protokolün Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonunda kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Ağırbaş, 2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlayan ve 2019’da Birleşmiş Milletler çatısı altında 193 ülkeye yayılan Sıfır Atık Hareketi’nin küresel bir model haline geldiğini hatırlattı. 2022’de BM Genel Kurulu kararıyla 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildiğini, aynı yıl kurulan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun başkanlığına Emine Erdoğan Hanımefendi’nin seçildiğini dile getirdi.

Yeni kurulacak merkezin BM Çevre Programı ve bazı uluslararası kuruluşlarca da desteklendiğini belirten Ağırbaş, merkezin Türkiye’nin 81 ilinde sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği verilerini düzenli olarak işleyeceğini ve kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

85 milyon vatandaşımızın her birinin fikri bizim için değerli. Sıfır atık ve iklim değişikliğini siyaset üstü bir konu olarak görüyoruz. Toplumun tüm paydaşlarıyla istişare ederek ortak akılda buluşmaya, yeni yol haritaları ve stratejiler belirlemeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Dünya çöp ve iklim kriziyle karşı karşıya; biz bu gidişata ‘dur’ demek için çalışıyoruz.

Ağırbaş ayrıca, Sıfır Atık Vakfı’nın bakanlıklar, akademi ve sivil toplum ile iş birliği halinde; su verimliliği, gıda israfının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi birçok alanda projeler yürüttüğünü ifade etti.

“İMZALANAN PROTOKOL ÜLKEMİZE OLDUĞU KADAR DÜNYAYA DA FAYDA SAĞLAYACAK”

TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ise konuşmasında, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının artık gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini belirterek, TÜİK’in uluslararası ilkeler doğrultusunda belediyelerden, özel sektörden ve hane halklarından çevre verilerini toplayarak bunları ulusal ve uluslararası platformlarda paylaştığını ifade etti.

Çetinkaya, çevre konusunun siyaset üstü bir mesele haline geldiğini vurgulayarak, “Bu süreç bir seferberlik halinde tüm paydaşların aktif çalışmasını gerektiriyor. Kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum ve akademi de bu sürecin ayrılmaz parçası olmalı. İmzalanan bu protokol, kamu-sivil toplum-akademi iş birliğini güçlendirecek ve ülkemize olduğu kadar dünyaya da fayda sağlayacaktır. Böyle bir vakıfla ortak hareket etmek bizlere heyecan veriyor ve geleceğe yönelik umutlarımızı artırıyor.” dedi.

SIFIR ATIK VAKFI, ‘ULUSLARARASI SIFIR ATIK VERİ MERKEZİ’ İLE ÇEVRE POLİTİKALARINA YÖN VERECEK

Sıfır Atık Vakfı, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesi yönünde yürüttüğü çalışmalarla, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir misyon üstleniyor.

Sıfır Atık Vakfı, hayata geçirdiği projelerle, iş birlikleri ve özellikle Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi ile sadece Türkiye’de değil, küresel ölçekte de çevre politikalarına yön verecek bir platform oluşturmayı hedefliyor. TÜİK ile imzalanan bu protokol de, kamu kurumları, akademi ve sivil toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan bu yaklaşımın somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.