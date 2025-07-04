İranlı turistler Van’da eğlence merkezlerinde moral arıyor

İran-İsrail arasındaki çatışma, Van turizmini vurdu.

Türkiye'yi her yıl ziyaret eden yüz binlerce İranlı turist, İsrail ile ülkeleri arasında yaşanan savaş sırasında kara yolu ve hava yolu ulaşımın kısıtlanması nedeniyle ülkelerinden çıkamadı.

Turist sayısının neredeyse sıfıra inmesi üzerine, İranlıların en çok tercih ettiği Van'da turizm ve ekonomi adeta felç oldu.

EĞLENCE MERKEZLERİNDE MORAL BULUYORLAR

Van'ı geçiş güzergahı olarak kullanan az sayıda İranlı ise burada huzur molası veriyor.

İranlı turistler, moral bulabilmek için eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

ÇATIŞMA ESNAFI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İsrail-İran arasındaki çatışmanın kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Van esnafı, bu durumun bir an evvel son bulmasını arzu ettiklerini söylediler.

İranlı turistler ise dünyanın hiçbir yerinde savaş olmasını istemediklerini belirterek, her zaman barıştan yana olduklarını söyledi.