Isparta Modifiye Fuarı gürültü ve uygunsuz görüntülerle tepki topladı

Isparta'da 13-14 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, hem kaydedilen uygunsuz görüntüler hem de çevrede oluşan gürültü nedeniyle eleştirildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren, modifiyeli ve güçlü ses sistemine sahip araçlar ile klasik araçların çıkardığı yüksek ses, fuar alanının çevresinde yaşayan mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

GENÇ KIZIN DANS ETTİĞİ ANLAR CEP TELEFONLARINA YANSIDI

Öte yandan yaş sınırı olmayan fuara kadınlar, çocuklar ve ailelerin de katıldığı bu etkinlikte, fuar alanındaki bir minibüsün üzerine çıkan genç kızın yüksek sesli müzik eşliğinde dans ettiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİYE YOL AÇTI

Başka bir görüntüde ise katılımcılardan birinin aracının bakımını elinde alkol şişesiyle yaptığı görüldü.

Etkinlikte yaşanan gürültü ve kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere yol açtı.