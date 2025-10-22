Ispartalı İbrahim Dede'nin 'hayır bahçesi' 30 yıldır paylaşımın simgesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Isparta’nın Sav beldesinde yaşayan emekli vatandaş Mehmet Çakmakçı, 1995 yılında emekli olduktan sonra “Hayır Bahçesi” adını verdiği özel bir bahçe kurdu. Yaklaşık 30 yıldır bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri, yoldan geçenlerle ve ziyarete gelenlerle ücretsiz paylaşıyor.

"MİSAFİRLER YILIN 9 AYI GELEBİLSİN DİYE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRIYOR"

Çakmakçı, bahçesini yılın büyük bölümünde ziyaretçilere açık tutmak için her mevsime uygun ürünler ektiğini söyledi. Özellikle çilek üretimine ağırlık verdiğini belirten Çakmakçı, şu bilgileri paylaştı:

“Misafirler yılın 8-9 ayı gelsin istiyorum. Bu yüzden yediveren türden yaklaşık 3 bin kök çilek diktim. Gelen herkes kendi elleriyle topluyor, biz de ikram ediyoruz.”

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

“Hayır Bahçesi” fikrinin çocukluk yıllarında yaşadığı bir olaydan doğduğunu anlatan Çakmakçı, o anı şöyle dile getirdi:

Küçükken arkadaşlarla bir bahçeden kiraz yemeye gitmiştik. Bahçe sahibi bizi yakalayınca çok üzülmüştüm. O gün kendi kendime söz verdim: Bir gün benim de bahçem olursa kimseye ‘yeme’ demeyeceğim.

"ÜRÜNLERİ SATMAK İÇİN DEĞİL, PAYLAŞMAK İÇİN YETİŞTİRİYORUM"

Paylaşmanın en büyük mutluluk olduğunu vurgulayan Çakmakçı, bu geleneği her yıl sürdürdüğünü belirtti:

Bu yıl 5 bin ziyaretçiye ulaşacağımı düşünüyorum. Ürünleri satmak için değil, paylaşmak için yetiştiriyorum. Çünkü bugün üretip yarın paylaşmadıktan sonra bir anlamı yok. Benim için en büyük kazanç, insanların yüzündeki tebessüm.

PAYLAŞARAK BÜYÜYEN İYİLİK

Yıllar içinde “Hayır Bahçesi”, hem bölge halkının hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Çakmakçı’nın amacı, sadece kendi ürünlerini değil, iyiliği ve paylaşma kültürünü de çoğaltmak.