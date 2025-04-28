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İHA

İstanbul'un en kalabalık sahillerinden biri olan Beylikdüzü Sahili, çevre kirliliğine teslim oluyor....

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) ait bir atık boru hattından Beylikdüzü Sahili'ne atık su akıtılıyor.

Bu gelişmenin ardından bölgeyi kötü kokular sardı...

Mahalleli ise, çevre kirliliğine neden olan atık su boru hattı nedeniyle rahatsızlık yaşıyor.

"EN BÜYÜK ŞİKAYETİMİZ DENİZ KİRLİLİĞİ"

Konu hakkında konuşan antrenör Sabri Sevindiş, "Kürek sporu ile ilgilenen vatandaş ve sporcularımıza Beylikdüzü sahil hattında spor yapma imkanı sunuyoruz. Burada ise bizlerin en büyük şikayeti denizin kirliliği.

Özellikle Kırlangıç bölgesinden akan pis suyun insanlar üzerinde alerjik reaksiyonlar göstermesinden şikâyetçiyiz. Koku nedeniyle zaten oradan geçemiyoruz, bu nedenle de rotamızı değiştirdik.

"HALA PİS SU AKMAYA DEVAM EDİYOR"

İSKİ’nin atık su boru hattına bir çözüm bulunması için gerekli mercilere şikayetlerde bulunduk ama herhangi bir önlem alınmıyor. Hatta bu alanda birde plaj bulunmakta, yanında da bir işletme bulunuyor. İnsan sağlığı için gerçekten risk oluşturuyor.

İSKİ’nin verdiği raporda alanda herhangi bir işletme ve insan faaliyetinin bulunmaması gerekiyor. Şuanda ise hala oradan pis su akmaya devam ediyor, insan faaliyeti devam ediyor. Zaten yapının da ruhsatsız olduğunu biliyoruz." dedi.

RAPORA GÖRE BÖLGEDE SOSYAL TESİS BULUNMAMALI

İSKİ tarafından 2021 yılında belediyeye gönderilen raporda bölgede sosyal bir tesise izin verilmemesi isteniyor.

Raporda "Değişik içerikte atık su taşıyan bu gibi sistemlerde zehirli, patlayıcı gaz oluştuğundan, tünel şaft bacası yakınında bu gibi işletmelerin konuşlanması tehlikelidir" ifadelerine yer veriliyor.

İŞLETMENİN RUHSATSIZ OLDUĞU İDDİASI

Rapora rağmen atık su hattının yanında bulunan özel bir plaj dikkat çekiyor. Yine İSKİ tarafından verilen raporda, alanda faaliyet gösteren işletmelerin belirlenen tehlikeli alanın dışına taşınması hususunda ilgili kurumlara yazı gönderildiği belirtilirken, işletmenin alandan yıllar geçmesine rağmen taşınmayarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği öğrenildi.

Plaj üzerinde bulunan yapıların ve işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia edilirken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yetkililerin konuya bir an önce müdahale etmesini istedi.