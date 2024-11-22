İstanbul Boğazı'nda kirlilik: Çöpler kıyıya vurdu

AA

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Bu uğruna savaşlar verilen, medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehrin çevre temizliği içler acısı...

ÇÖPLER DENİZ YÜZEYİNİ KAPLDI

Beykoz'da denize atılan çöpler, Onçeşmeler Meydanı'ndaki sahile vurdu.

Onçeşmeler Meydanı sahilinde kıyaya vuran çöpler, deniz yüzeyini kapladı.

Deniz yüzeyinde çok sayıda yiyecek ambalajı, cam şişe ve teneke kutu gibi çöplerin yanı sıra evsel atıkların da olduğu görüldü.

"YETERİNCE TEMİZLİK YAPILMIYOR"

Vatandaşlardan Kemal Aslan, denizde görülen çöplere ilişkin "İnsanımız özenli değil, çöplerini denize atıyor, bundan çekinmiyor. Elindeki torbayı fırlatıyor. Buradaki teknelerden çöp atılıyor. Denizler kirli zaten, yeterince temizlik yapılmıyor, yapılsa da yetişilemez. Büyük atıklar var. Tekneler suyun üstüne boşaltıyor." ifadelerini kullandı.