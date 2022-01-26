İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 26 Ocak Çarşamba 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 26 Ocak Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 26 Ocak Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

26 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 9747681

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 26/01/2022 09:30:00 - 26/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10186191

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ESKİ İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2237., BOZOK, DOĞAN, ELMA, ESKİ İSTANBUL, KARTAL, KİRAZ, MARTI, TÜRKER, VİŞNE sk bölgelerinde 26/01/2022 10:00:00 - 26/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10238316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 26/01/2022 00:00:00 - 26/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10260323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1381., 1498., 1499., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk bölgelerinde 26/01/2022 00:00:00 - 26/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10186060

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 26/01/2022 00:01:00 - 26/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10252320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 26/01/2022 04:00:00 - 26/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10238320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 26/01/2022 04:30:00 - 26/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9990954

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 26/01/2022 09:00:00 - 26/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10261345

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2518., 2523., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 26/01/2022 09:00:00 - 26/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 10185332

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 26/01/2022 09:00:00 - 26/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 10226316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, AKÇAM, ARDIÇ, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, BÜLBÜL, CENK KORAY, DALGIÇKUŞU, EBABİL, KEMAL SUNAL, MARMARA, PIRILTI, SIĞIRCIK, SU ÇIKMAZI, İBİBİK ÇIKMAZI, İSKETE ÇIKMAZI, İSPİNOZ ÇIKMAZI sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 26/01/2022 00:00:00 - 26/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10259337

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah EYMEN, GÜLNİDA, MEHMET AKİF ERSOY, PELİT, SERAP sk bölgelerinde 26/01/2022 12:00:00 - 26/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 10262007

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, BANKA, BANKALAR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALYON, KERESTECİ FAZIL, NAFE, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, ESKİ BANKA, GALATA KULESİ, HACI ALİ, KABAK ÇİÇEĞİ, KART ÇINAR, OKÇU MUSA, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, FÜTUHAT, OKÇU MUSA, SARI ZEYBEK, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI sk / MÜEYYETZADE mah AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk bölgelerinde 26/01/2022 15:00:00 - 26/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.